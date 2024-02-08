Губную помаду бронзового века нашли в Иране (фото)

Ученые из Университета Тегерана (Иран) сделали поразительную находку во время раскопок в провинции Керман на юго-востоке Ирана: небольшой флакончик, который оказался футляром из-под темно-красной губной помады бронзовых суток.

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Вместимость с хлоритом, содержащим помаду, была найдена вместе с другими старинными артефактами. Посредством современных технологий исследователи, в состав которых вошли археологи и фармакологи из Ирана и Италии, смогли проанализировать состав вещества, сообщает mamul.am.

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Анализ показал, что помада бронзового века содержала минеральные компоненты красного вещества (красная железная руда гематит, оксид марганца, браунит), смешанные с галенитом, растительными восками и другими органическими веществами.

"Эта смесь разительно напоминает рецепты современных помад", – отмечают ученые.

Археологи добавили: "Мы также сумели определить дату, к которой принадлежит находка, что делает ее самым древним известным косметическим средством на Ближнем Востоке. Артефакт датируется началом II тысячелетия до нашей эры".

По словам исследователей, данные об этой находке совпадают с несколькими упоминаниями о могущественной восточно-иранской цивилизации Мархаши (город-государство III тысячелетия до н. э., существовавшего восточнее Элама на Иранском плато) в клинописных текстах Месопотамии.

Это открытие свидетельствует, что люди использовали косметику, подобную современной, еще 5000 лет назад.

Важность этой находки заключается не только в ее исторической ценности, но и в том, что она дает нам представление о повседневной жизни людей бронзового века.

Напомним, в Кении нашли высеченные в скале игровые доски в возрасте 5000 лет.

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