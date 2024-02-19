Хачапури за 5 минут: просто смешайте все ингредиенты и запеките

Хачапури – это традиционное грузинское блюдо. Это своеобразные плоские пироги с творогом. Их готовят из разного теста (дрожжевого, пресного, слоеного) и с разными сырами (сулугуни, имеретинский, моцарелла).

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Хачапури – это сытное и вкусное блюдо. Ее приготовить очень постом, утверждает блогер с ником valerikiry, которая поделилась собственным рецептом хачапури.

"Простой вариант: смешать и все готово", – добавила автор рецепта.

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Ингредиенты:

2 яйца

Сыр 150 гр – по выбору, сулугуни или моцарелла

4 ст. л. греческого йогурта

4 ст. л. муки

соль 0,5 ч. л.

Разрыхлитель 0,5 ч. л.

Сушеный чеснок, травы – по желанию.

Можно добавить творог (кисломолочный творог) и любимую зелень.

Как быстро приготовить хачапуры

Сначала нужно венчиком смешать яйца, греческий йогурт, соль, специи. Затем добавьте натертый творог и перемешайте. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Тесто должно получиться густым как сметана.

Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте маслом. Вылейте тесто на смазанный пергамент кругом и распределите лопаткой.

Выпекать хачапури следует в разогретой духовке 25 мин при 180 градусах.

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