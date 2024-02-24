Хлеб в рукаве с румяной корочкой: лайфхак приготовления

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ХЛЕБ В РУКАВИ

Именно выпекание в рукаве обеспечивает такую румяную корочку. Знали такой лайфхак.

Да, это не привычный для всех нас способ выпечки. Но из-за того, что хлеб готовится в рукаве, он будет еще и очень нежным внутри

Ингредиенты:

• Вода – 400 мл;

•Сахар – 1,5 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Дрожжи сухие – 12 г;

• Мука пшеничная – 600 г;

• Масло в тесто 2 ст.л. (+ 3 ст.л. для смазывания поверхности).

Процесс приготовления:

1. Замесить тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 2 часа.

2. Затем обмять, придать форму батона и присыпать мукой.

3. Острым ножом сделать надрезы.

4. Поместить в рукав и оставить на 15 мин.

5. Духовку разогреть до 180°.

6. Выпекать в течение 1 часа или до румяной корочки.

Готово.