Красивые инопланетяне: особенности породы кошек ориенталов и правила ухода за ними

Ориентальные кошки отличаются уникальной внешностью, которую часто называют "инопланетной". Они считаются одной из самых экзотических пород благодаря своему элегантному виду и невероятному разнообразию расцветок, которые не встречаются ни у какой другой породы.

Эти животные происходят из Таиланда, где считались священными и обитали в буддистских храмах. Они являются близкими родственниками сиамских кошек, однако отличаются окраской шерсти и насыщенно-зелеными глазами вместо голубых. Ориенталы впервые появились в Европе в конце XIX века, а в качестве отдельной породы их официально признали только в середине XX века. Об этом пишет Daily Paws.

Сегодня насчитывается около 300 вариантов расцветки этих кошек. Среди базовых цветов выделяют гавану (шоколадный), черный (эбони), лавандовый, голубой, красный, кремовый, фавн (бежевый), циннамон (цвет корицы) и белый. Также существуют варианты с узорами, такие как черепаховая, мраморная, тигровая или пятнистая окраска.

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Ориентальные кошки имеют стройное, гибкое и мускулистое тело, небольшую клиновидную голову, прямой нос и большие заостренные уши. Они очень игривые, энергичные и преданы своим владельцам. Эти животные очень социальны и склонны к привязанности, поэтому при частом отсутствии хозяина им рекомендуется компания другой кошки. Разлука для них является подлинным испытанием, и они могут даже впасть в депрессию.

Уход за ориенталами не сложный – им нужен доступ к пище, воде, лотку и пространству для активного движения. Они не любят водные процедуры, но легко переносят вычесывание раз в 7-10 дней. Также им необходима регулярная подстрига когтей, поскольку они растут очень быстро.

Еще одна особенность ориенталов – их "болтливость". Они имеют широкий спектр звуков, от нежного мурлыкания до громкого мяуканья, и любят общаться с хозяином. К тому же эти кошки очень умны и могут подвергаться дрессировке, хотя команды будут выполнять только по собственному желанию.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших породах начинающих собак.

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