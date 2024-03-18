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Хот-дог по-украински: 5 рецептов

Владимир Ярославский

Хот-дог по-украински: 5 рецептов

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Мой Топ 5 хот-догов по-украински

 

 

Специально для вас я приготовил мои любимые украинские хот-доги. Уверен, что каждый найдет свой любимый. Так что смотрите внимательно и выбирайте!

 

 

Крестьянский:

 

Гречневая бриош

 

Подкопченая сосиска

 

Печеное яблоко

 

Кровяная колбаса

 

Укроп, майонез с чесноком и укропом, и добавил еще жареные семена подсолнечника

 

 

Полесский:

 

Солодовая булка

 

Кетчуп и жареный лук

 

Сосиска с клюквой

 

Квашеная капуста

 

Хрен, шкварки

 

Майонез с петрушкой

 

 

Тот самый с детства:

 

Белая булка

 

"Корейская" морковь

 

Молочная сосиска

 

Кетчуп и детство

 

 

Киевская лепешка:

 

Вкусная сосиска

 

Дрожжевое тесто

 

Все пожарить во фритюре

 

И уже вкусно

 

 

Закарпатский:

 

Солодовая булка

 

Сосиска из ДорБля

 

Картофель фри

 

Жареный лук с беконом

 

Майонез с чесноком

 

Бринза

 

 

БОРЩ:

 

Темная булка

 

Салат из красной капусты с майонезом

 

Казацкая сосиска

 

Борщевая заправка

 

Горчица, майонез с чесноком

 

Луковые чипсы и укроп

 

 

 

 

 

А каков ваш любимый Хот-Дог?

Источник:instagram.com

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