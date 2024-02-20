Хозяйка посоветовала добавлять "секретный ингредиент" в тесто: будет пышным как облачко (видео)
Дрожжевое тесто приготовить качественно не такое уж легкое дело. Однако есть уловки, которые помогут справиться с этой задачей даже неопытным кулинарам.
Блогерша lvivska.pani раскрыла секрет, как сделать дрожжевое тесто мягким и воздушным. Она посоветовала попробовать добавить к нему уксус.
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Этот простой ингредиент кардинально изменит текстуру выпечки, сделав ее невероятно рыхлой и ароматной, уверила она.
Рецепт дрожжевого теста с уксусом.
Ингредиенты:
- Яйцо - 1 шт
- Соль - 1 чайная кровать
- Сахар – 80 г
- Молоко (теплое) – 400 мл
- Дрожжи – 10 г
- Мука – 650 г
- Сливочное масло – 30 г
- Уксус 9% - 2 чайные ложки
Подготовьте все ингредиенты. Продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло – мягким.
В миске смешайте соль, сахар и дрожжи. Влейте теплое молоко и размешайте, чтобы растворить сахар и дрожжи. Оставьте на 15 минут в теплом месте (масса должна вспениться).
Добавьте мягкое сливочное масло, яйцо, влейте уксус и снова перемешайте. Постепенно добавьте муку, замешивая тесто. Замешивайте руками не менее 5 минут, чтобы тесто стало эластичным и не липким.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-50 минут, чтобы оно подошло.
Выложите тесто на слегка присыпанную мукой доску. Вы можете сформировать из него булочки любого размера и положить любимую начинку внутрь.
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