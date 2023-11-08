Хозяйки подсказали рецепт копеечного средства, которое мгновенно освежит воздух в помещении

Этот бюджетный спрей быстро освежит воздух в вашем доме, и приятный аромат продержится в течение нескольких недель. Его рецептом поделилась в своем блоге Джилл Нисту.

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Как приготовить свой освежитель воздуха

Чтобы приготовить освежитель воздуха, вам понадобятся следующие ингредиенты:

6 столовых ложек дистиллированной воды – она поможет спрею сохраняться длительное время. Эфирные масла лаванды и лимона – по 10 капель каждой. Эти масла придадут аромату свежесть и способствуют релаксации. Эмульгатор – 2 столовые ложки. При добавлении медицинского спирта или водки это поможет смешивать воду и эфирные масла.

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Процесс приготовления

Возьмите стеклянную бутылку с распылителем. Добавьте в дистиллированную воду эмульгатор и эфирные масла. Закройте бутылку и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты смешались. Готовый спрей можно использовать для освежения дома.

создать атмосферу свежести в вашем доме. Чтобы усилить аромат, разбрызгивайте его на шторы, мебель, одежду, и наслаждайтесь приятным ароматом, который будет держаться в течение длительного времени.

Напомним, мы уже писали, как приготовить натуральный освежитель воздуха.

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