Хозяйки подсказали рецепт копеечного средства, которое мгновенно освежит воздух в помещении
Этот бюджетный спрей быстро освежит воздух в вашем доме, и приятный аромат продержится в течение нескольких недель. Его рецептом поделилась в своем блоге Джилл Нисту.
Как приготовить свой освежитель воздуха
Чтобы приготовить освежитель воздуха, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 6 столовых ложек дистиллированной воды – она поможет спрею сохраняться длительное время.
- Эфирные масла лаванды и лимона – по 10 капель каждой. Эти масла придадут аромату свежесть и способствуют релаксации.
- Эмульгатор – 2 столовые ложки. При добавлении медицинского спирта или водки это поможет смешивать воду и эфирные масла.
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Процесс приготовления
- Возьмите стеклянную бутылку с распылителем.
- Добавьте в дистиллированную воду эмульгатор и эфирные масла.
- Закройте бутылку и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты смешались.
- Готовый спрей можно использовать для освежения дома.
создать атмосферу свежести в вашем доме. Чтобы усилить аромат, разбрызгивайте его на шторы, мебель, одежду, и наслаждайтесь приятным ароматом, который будет держаться в течение длительного времени.
Напомним, мы уже писали, как приготовить натуральный освежитель воздуха.
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