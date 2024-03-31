Хозяйки открыли секрет длительного хранения кулича свежим: помогут яблоко или картофель

Пышный, ароматный кулич – это традиционная выпечка, которую готовят к пасхальным праздникам. Часто хозяйки выпекают ее много, чтобы долго баловать себя и близких.

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Поэтому встает задача сохранения свежести кулича. Вместе с Ye.ua рассказываем действенные советы, которые долго не дадут черстветь вашей праздничной выпечке.

Что делать, чтобы кулич долго был свежим

При приготовлении кулича рекомендуется воздержаться от добавления большого количества молока. Это поможет сохранить выпечку свежей на длительное время.

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После выпечки кулич следует обернуть в чистую салфетку или белую бумагу. Таким образом она дольше сохранит свою свежесть.

Для продолжительного хранения выпечки рекомендуется упаковывать ее в целлофановый пакет. Также хлебобулочные изделия, испеченные в специальных бумажных формах, могут оставаться долго свежими.

В емкость с куличом можно положить кусочек яблока, сырого картофеля или небольшое количество каменной соли. Это поможет сохранить ее свежей и мягкой в течение длительного времени.

Если кулич уже стал черствым, его можно легко освежить. Для этого нужно смочить выпечку водой, обернуть ее во влажную салфетку, поместить в кастрюлю с крышкой и поставить в разогретую духовку на 10 минут. Это поможет решить проблему.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ингредиенты не стоит добавлять, чтобы не испортить кулич.

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