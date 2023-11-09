Хозяйки ответили, для стирки каких вещей нельзя использовать кондиционер

Кондиционер уменьшает жесткость воды, придает белью приятный аромат и нейтрализует статическое электричество. При стирке с его использованием образуется защитный слой на волокнах ткани, обеспечивающий их мягкость. Однако важно помнить, что не все виды тканей можно стирать с кондиционером.

Видео дня

Об этом пишет ТСН.

Полотенца

Махровые полотенца – это один из примеров, когда использование средства для мягкости не рекомендуется, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха и влажности после стирки. Ткань теряет свою всасывающую способность из-за контакта со средством, что значительно замедляет процесс сушки.

Кашемир и шерсть

Кашемер и шерсть также не подвергаются обработке мягким средством, так как это может изменить их текстуру и привести к потере свойства сохранять тепло. Кроме того, кондиционер делает вещи из этих материалов липкими.

Шелк

Натуральный шелк можно стирать в машинке на щекотливом режиме, но обязательно без использования любых средств для мягкости, поскольку они могут оставить пятна на ткани.

Спортивная одежда

Спортивная одежда, обычно изготовленная из влагостойких тканей, также не должна подвергаться обработке средством для мягкости. Это может привести к потере их свойств по регуляции температуры тела и отталкиванию влаги от кожи.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Микрофибра

Микрофибра, используемая, например, для производства салфеток для уборки, совершенно не переносят контакт со средством для мягкости.

Купальники

Также не рекомендуется использовать мягкое средство при стирке купальников, белья с эластаном и корректирующей одежды, поскольку это может негативно повлиять на свойства этих тканей.

Напомним, мы уже писали, как приготовить бюджетное средство для стирки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!