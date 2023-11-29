Хозяйки поделились пятью способами быстрой и эффективной очистки жалюзи

Среди преимуществ жалюзи перед обычными шторами один недостаток – они накапливают пыль и грязь. Однако есть лайфхаки, которые помогут быстро и легко очистить жалюзи.

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Об этом пишет ТСН.

Как почистить горизонтальные жалюзи

Готовые щипцы с микрофибровыми или поролоновыми накладками замачивают в мыльном растворе и протирают полосы жалюзи. Можно также использовать подручные средства, такие как щипцы для стейков, на которые можно закрепить губки или мягкие ткани для мытья.

Другие способы включают использование обычных носков, влажных салфеток или специальных пылесосов для межламельной очистки.

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Как почистить тканевые жалюзи

Текстильные полосы лучше снимать из окна, мыть в развернутом состоянии, замачивать в воде с мыльным средством и аккуратно протирать губкой.

Как почистить жалюзи день-ночь

Развернутое полотно помещают в воду с мыльной пеной, оставляют на время, а затем осторожно промывают и высушивают.

Как почистить вертикальные жалюзи

Для алюминиевых и пластиковых жалюзи используйте мыльный раствор или раствор с моющим средством, равномерно нанося его на полосы.

Эти простые советы облегчат уход за разными типами жалюзов, помогая сохранять их в чистоте и хорошем состоянии.

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