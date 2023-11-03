Хозяйки подсказали, как обезопасить крупу от жучков

Есть много разных видов круп, которые мы употребляем в пищу и храним дома после покупки. Однако несоблюдение правил хранения может привести к появлению жуков или моли в этих продуктах.

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Униан дал несколько советов относительно того, как правильно хранить крупу в домашних условиях.

Для того чтобы понять, как хранить крупы, чтобы избежать появления насекомых, важно знать, что личинки этих насекомых могут быть в продукте уже на момент покупки, и нужно быть внимательными при выборе. Поэтому после приобретения крупы лучше подвергнуть их термической обработке на сковороде. Предпочтительно важно учитывать условия хранения круп, чтобы предотвратить появление моли. Не рекомендуется хранить их в простых полиэтиленовых пакетах или оставлять в упаковке. Лучше всего для хранения крупы подходят стеклянные банки или контейнеры из керамики или металла. Важно всегда плотно закрывать их и хранить в черном месте.

Также можно использовать народные методы для отпугивания жучков. Для этого положите чеснок, горький перец или лавровый лист в емкость с крупами. Также, в шкафчике, где вы храните крупы, можно разместить мешочки с лавандой, полынью, гвоздикой или мятой. Чтобы поддерживать оптимальные условия хранения, регулярно протирайте полки шкафчика уксусом.

Также обратите внимание на условия хранения. Для сохранения продукта следует выбирать сухое и теплое место, при этом следует избегать прямого солнечного света. Не рекомендуется хранить крупы в подвалах, неутепленных балконах или в холодильнике, поскольку низкие температуры и большая влажность могут привести к быстрой порче продукта. Оптимальным выбором является шкафчик на кухне или специальная кладовая.

Напомним, мы уже писали, какие крупы не нужно варить.

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