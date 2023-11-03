Хозяйки подсказали, как правильно хранить квашеную капусту, чтобы дольше не портилась

Кислая капуста – это одно из полезных блюд, которое можно легко приготовить и длительно хранить. Apostrophe рассказал, как правильно хранить капусту и как продлить срок ее хранения.

Видео дня

Чтобы хранить квашеную капусту, используйте холодильник или погреб с температурой от 0 до +5 градусов Цельсия. В тепле капуста может быстро прокиснуть, заморозка тоже не подходит, так как она теряет большую часть витамина C.

Чтобы избежать поглощения посторонних вкусов и запахов, лучше не хранить капусту в деревянных бочках или алюминиевых кастрюлях. Лучшие варианты – стеклянные банки и эмалированная посуда, в рассоле.

Если электроэнергия отсутствует и хранить капусту в холодильнике невозможно, то при комнатной температуре можно использовать сахарный песок, предотвращающий перекис капусты. Клюква также поможет сохранить свежесть блюда.

Если квашеная капуста покрывается плесенью из-за активности дрожжевых грибов, используйте горчичный порошок или семена горчицы, чтобы предотвратить это. Также можно натереть корень хрена и посыпать капусту в контейнере. Это подходит только для хорошо заквашенной капусты.

Читайте также: Три вкусных рецепта из капусты, которые вы захотите готовить постоянно

Срок хранения квашеной капусты зависит от температуры. При температуре более 10 градусов Цельсия ее можно хранить в течение 5 дней. В холодильнике при +5 градусов – до 3 недель. При установившейся температуре не выше +4 градусов и соблюдении всех условий, капуста может быть пригодной до 3 месяцев. Помните, если капуста поменяла цвет на черный, это признак прокисания, и ее не стоит употреблять.

Напомним, мы уже писали, что нужно добавить к квашеной капусте, чтобы хрустила.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

.