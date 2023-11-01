Хозяйки посоветовали, как убрать катышки с одежды без специальной машинки

Волокна натуральных тканей часто повреждаются при эксплуатации, что приводит к образованию катышек. Правильный уход за одеждой может предотвратить эту проблему.

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Об этом пишет ТСН.

Чтобы избежать катышек на одежде, следует соблюдать указанные на этикетке правила ухода и стирки изделия. Контакт между одеждой может привести к повреждению волокон, особенно это касается тканей низкого качества с рыхлыми волокнами. Обычно катышки образуются на тех участках одежды, которые чаще всего затрагивают тело или другие части одежды.

Как удалить катышки с одежды

Самый распространенный метод – это использование специальной бритвы для одежды. Однако это может быть опасным для целостности ткани и подходит преимущественно для изделий с коротким ворсом. Мелкие катышки можно удалять, используя прозрачный канцелярский скотч. Просто приложите его к проблемным местам одежды, а затем быстро оторвите, пытаясь сорвать катышки. Для одежды с коротким ворсом рекомендуется использовать наждачную бумагу с мелким зерном.

Есть также простой способ очистки одежды от катышек – используйте чистую губку для посуды. Просто протрите жесткой частью губки на проблемные участки одежды.

Если у вас возникла проблема с катышками, использование натуральной пемзы для ног может являться эффективным методом. Просто протрите проблемные места ею.

После удаления катышек рекомендуется распылить фиксирующий лак для волос с большого расстояния на изделие, чтобы закрепить волокна ткани. Затем протрите ткань мягкой щеткой для замши, чтобы выровнять ворсинки.

Чтобы предотвратить образование катышек на одежде:

Соблюдайте режим стирки, указанный на наклейке изделия. Перед стиркой выворачивайте вещи. Стирайте изделия, подверженные образованию катышек, в режиме деликатной стирки с использованием специального смягчающего кондиционера для одежды или детского шампуня. Не замачивайте одежду с катышками в горячей воде, поскольку высокие температуры могут еще больше повредить ткань. Избегайте трения с другими предметами одежды. Будьте осторожны с застежками-липучками.

С соблюдением этих советов вы сможете поддерживать состояние своей одежды и предотвращать образование катышек.

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