Хозяйки раскрыли секрет, как приготовить вкусную перловую кашу

Многие считают перловую кашу неаппетитной без очевидных причин. Однако вкус зависит от способа приготовления.

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Хозяйке советуют не отваривать крупу, а вместо этого ее нужно жарить. Вам может показаться странным, но ваша семья точно оценит такое простое блюдо с необычным вкусом.

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Ингредиенты:

перловая крупа – 1,5 стакана;

вода или бульон – 3 стакана;

лук – 1 маленький или 0,5 обыкновенного;

грибы – 200 г;

масло подсолнечное – 3 столовые ложки;

специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

1. Промойте перловую крупу несколько раз, замочите на чуть-чуть и после этого обсушите бумажными салфетками.

2. В сковороду вылейте масло, высыпьте перловку и обжаривайте, постоянно перемешивая. Зернышки должны изменить цвет на свет карамельный.

3. Добавьте три стакана воды или бульона. Готовьте до тех пор, пока каша не впитает всю воду. После добавляйте обжаренные в другой сковороде грибы с луком, солите, перчите.

Такая каша обязательно понравится всей семье.

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