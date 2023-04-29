Хозяйственное мыло и сода: как быстро отмыть жир из шкафчиков на кухне

Жир на кухне со временем оседает на большинстве поверхностей, если не проводить тщательную уборку вовремя. В частности, массивные пятна могут возникать на плитке и шкафчиках.

Чем дольше будет накапливаться жир, тем труднее его потом будет отмыть. Впрочем, есть простое и дешевое средство, которое позволит избавиться даже от стойких загрязнений.

Для приготовления моющего средства понадобится кухонная сода и хозяйственное мыло. Сначала нужно натереть мыло на терке и постепенно добавлять воду, пока не выйдет густой раствор.

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Смесь следует с помощью губки нанести на жирные поверхности, после чего надо сверху насыпать соду. После этого нужно подождать до 10 минут, смыть моющее средство простой водой и вытереть поверхности шкафчиков сухой тряпкой.

Такой метод позволяет тереть поверхности без риска оставить на них царапины, поскольку мыло смягчает абразивный эффект соды.

Напомним, ранее мы писали , как легко очистить жир с крышки от сковороды и ее поверхность с помощью пива, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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