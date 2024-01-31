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Хрустящая квашеная капуста со свеклой: рецепт полезного блюда

Алик Мкртчян

Хрустящая квашеная капуста со свеклой: рецепт полезного блюда

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Квашеная капуста по-грузински со свеклой

Хрустящая квашеная капуста со свеклой или Мжавия комбосто – очень популярна в Грузии, а именно, в Гурии, Имерете и Кахетии.

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Її готують як з оцтом, так і шляхом природної ферментації. Примітно, що капусту нарізають великими шматками, а щоб шматки рівномірно забарвилося в пурпурний колір, їх розташовують між буряковими шарами.

Інгредієнти:

  • капуста – 3 кг;
  • буряк – 0,5 кг;
  • головка часнику – 1 шт .;
  • листя селери або кріп свіжий– 100 г;
  • гострий перець – 2 шт .;
  • вода – 2 л;
  • сіль – 100 г;
  • чорний перець горошком – 10 шт .;
  • лавр – 3 шт.
  • перець духмяний горошком - 10 шт

 

Процесс приготування

1. Наріжте капусту великими шматками.

2. Буряк – кружечками.

3. Покладіть шарами, пересипаючи спеціями.

4. Доведіть до кіпіння розсол, залийте капусту і залиште під гнітом в теплі на 3 дні.

5. Квашена грузинська капуста з буряком переноситься в прохолодне місце на 2 дні, де досягає готовності.

Відпочивайте і насолоджуйтесь корисною капустою!

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