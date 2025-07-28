Хрустящие и ароматные: рецепт консервированных огурцов, как у McDonald's

Сочные и вкуснейшие маринованные огурцы уже давно стали одной из визиток McDonald's. Но приятная новость в том, что сделать подобные дома совсем не сложно – процесс приготовления прост и доступен каждому.

Об этом пишет glavred. Для этого вам понадобятся свежие огурцы (1 кг) и репчатый лук (3 штуки). Нарежьте огурцы кружками, а лук полукольцами. Перемешайте все с двумя столовыми ложками соли и оставьте под прессом примерно на 2 часа. Затем промойте овощи под проточной водой и дайте им стечь на дуршлаг.

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Отдельно приготовьте маринад. В кастрюле смешайте 100 мл воды, 200 г сахара, 150 г уксуса, полчайной ложки куркумы и столовую ложку французской горчицы. Доведите смесь до кипения. В кипящий маринад добавьте огурцы с луком и проварите около трех минут.

Готовую закуску разложите в стерилизованные банки и закатайте. В результате получите пикантные, ароматные огурцы, которые отлично дополнят ваши блюда – от бутербродов до пиццы. Приятного аппетита!

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