Хрустящие и сочные внутри: Как правильно приготовить чебуреки
Чебуреки – это одно из самых популярных блюд в Украине. Они вкусны, ароматны и могут быть как закуской, так и полноценной трапезой.
Чтобы приготовить идеальные чебуреки, важно использовать правильное тесто. Оно должно быть тонким, эластичным и хрустящим. Вот рецепт простейшего теста для чебуреков без добавления уксуса и водки, пишет sensatsiya.
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Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Вода (окроп) - 120 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Начинка:
- Свинина – 150 г
- Говядина – 150 г
- Соль по вкусу
- Черный перец по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
Приготовление:
- Мясо пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте.
- В миску для теста влейте растительное масло и соль. Добавьте муку и постепенно влейте в нее кипяток. Замешайте тесто.
- Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем перемешайте руками в течение 7-10 минут. Тесто должно получиться крутым, но немного более мягким, чем на пельмени.
- Заворачивайте тесто в пищевую пленку или пакет и уберите отдыхать в холодильник на 30 минут.
- Через пол часа раскатайте тесто в очень тонкую лепешку диаметром примерно 20-23 см.
- На одну половину лепешки выложите столовую ложку с горкой фарша, равномерно распределите, не доходя до краев примерно на 1,5 см.
- Накройте начинку второй половиной лепешки, прижмите, чтобы выпустить воздух. Закройте чебурек и "оформьте" края вилкой.
- Жарьте чебуреки в большом количестве растительного масла на раскаленной сковороде до румяной корочки.
Советы:
- Для теста лучше использовать пшеничную муку высшего сорта.
- Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки.
- Если тесто слишком сухое, добавьте немного воды.
- Чтобы чебуреки были более хрустящими, жарьте их на среднем огне.
- Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
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