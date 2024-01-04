Хрустящие и сочные внутри: Как правильно приготовить чебуреки

Чебуреки – это одно из самых популярных блюд в Украине. Они вкусны, ароматны и могут быть как закуской, так и полноценной трапезой.

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Чтобы приготовить идеальные чебуреки, важно использовать правильное тесто. Оно должно быть тонким, эластичным и хрустящим. Вот рецепт простейшего теста для чебуреков без добавления уксуса и водки, пишет sensatsiya.

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Ингредиенты:

Мука – 250 г

Вода (окроп) - 120 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

Свинина – 150 г

Говядина – 150 г

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Чеснок – 2 зубчика

Приготовление:

Мясо пропустите через мясорубку. Добавьте соль, перец, измельченный чеснок и зелень. Перемешайте. В миску для теста влейте растительное масло и соль. Добавьте муку и постепенно влейте в нее кипяток. Замешайте тесто. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем перемешайте руками в течение 7-10 минут. Тесто должно получиться крутым, но немного более мягким, чем на пельмени. Заворачивайте тесто в пищевую пленку или пакет и уберите отдыхать в холодильник на 30 минут. Через пол часа раскатайте тесто в очень тонкую лепешку диаметром примерно 20-23 см. На одну половину лепешки выложите столовую ложку с горкой фарша, равномерно распределите, не доходя до краев примерно на 1,5 см. Накройте начинку второй половиной лепешки, прижмите, чтобы выпустить воздух. Закройте чебурек и "оформьте" края вилкой. Жарьте чебуреки в большом количестве растительного масла на раскаленной сковороде до румяной корочки.

Советы:

Для теста лучше использовать пшеничную муку высшего сорта.

Если тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки.

Если тесто слишком сухое, добавьте немного воды.

Чтобы чебуреки были более хрустящими, жарьте их на среднем огне.

Готовые чебуреки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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