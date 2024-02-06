Хрустящие вергуны: рецепт с детства
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С хрустящими вергунами я познакомился в Полтаве, когда учился в техникуме, лет в 15. Но рецепт со временем забыл, но очень хотел восстановить, потому что это впечатление с детства меня не оставляло. Я только помнил, что там сметана, водка и яйца и, конечно, мука.
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Інгредієнти:
- 2 яйця
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- 100г домашньої сметани (35%)
- 30г горілка
- 270-330г Борошно
- 500г олія для смаження
- 100г цукрова пудра
Готуємо:
яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто.
Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.
Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую
Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста!
ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок
Та смажу у фритюрі
Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою!
Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г
Смачного!