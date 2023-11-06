Хрустящий и пикантный: как вкусно приготовить тыкву со шкварками

Осень – прекрасное время для того, чтобы готовить больше блюд из тыквы. Этот овощ содержит большое количество витаминов А и Е, железо и фолиевую кислоту.

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Если вы ищете интересный рецепт блюда из тыквы, предлагаем обжарить его на шкварках в духовке. Чтобы его вкус был пикантным, добавьте к нему перца, соли и любимых приправ.

Вам понадобится противень, кулинарная бумага, 200 г сала, половина тыквы среднего размера, соль, перец и любимые приправы.

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Как приготовить тыкву в духовке со шкварками

Помойте тыкву и почистите от кожуры. Нарежьте его кусочками, похожими на картофель по-крестьянски. Проварите в кипятке 15 минут. Затем вытяните на тарелку, слейте излишнюю воду и просушите ее. По желанию, можно обвалять кусочки тыквы в панировочных сухарях.

Кусочки тыквы нужно переложить в большую миску. Посолите, поперчите кусочки тыквы и присыпьте любимыми приправами, размешайте, чтобы они равномерно облепили тыквенные частицы. Затем выложите их на противень, устланный пергаментом.

Сверху на тыквенные кусочки уложите толсто нарезанные кусочки сала (0,5 см толщиной).

Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов 30-40 минут. Периодически заглядывайте в духовку, чтобы шкварки не подгорели. Если они уже испекли, а тыква еще не готова, выложите их раньше.

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