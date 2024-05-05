Худшие среди лучших: названы топ 3 самых ненадежных автомобиля Toyota

Toyota славится своими надежными автомобилями, пользующимися популярностью во всем мире. Однако, как и любой автопроизводитель, Toyota не идеальна.

На сайте auto.today.ua рассмотрели 3 модели Toyota, которые часто называют менее надежными, и выясним, соответствует ли это действительности.

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1. Toyota bz4X: электрический кроссовер с "детскими болезнями"

bz4X – это электрический кроссовер, представленный в 2022 году.

Он имеет современный дизайн, комфортабельный салон и запас хода до 500 км.

Однако bz4X столкнулся с некоторыми проблемами в начале производства:

Ослабленные болты ступицы колеса могли привести к отпадению колес во время движения. Этот дефект был устранен в рамках гарантийной кампании.

Проблемы с дисплеями: изображение исчезало или искажалось. Эта проблема также была устранена.

Несмотря на эти "детские болезни", bz4X получил высокие оценки за управляемость, тормоз, руль и подвеску.

Важно отметить, что проблемы с bz4X не системны и не свидетельствуют об общей ненадежности Toyota.

2. Toyota Supra GR 2021: спортивный автомобиль с неоднозначной репутацией

Возрождение легендарной Supra в 2019 году вызвало множество эмоций.

Некоторые автолюбители были разочарованы тем, что Supra основывается на платформе BMW Z4.

Это привело к низким оценкам надежности Supra GR 2021 в рейтинге JD Power.

Однако важно отметить, что JD Power учитывает только первые 3 месяца владения автомобилем.

Другие рейтинги, такие как Consumer Reports, дают Supra GR 2021 значительно более высокую оценку надежности.

В общем, Supra GR 2021 – это быстрый, динамичный и надежный спортивный автомобиль.

3. Toyota Sienna: минивэн с проблемными раздвижными дверями

Sienna – это популярный минивэн, выпускаемый с 1997 года.

Он известен своим простором, комфортом и практичностью.

Однако некоторые владельцы Sienna жалуются на проблемы с раздвижными дверями.

Зафиксировано более 800 жалоб на работу.

Важно отметить, что эти проблемы не распространены и не касаются всех Sienna.

Toyota принимает меры по устранению проблем с раздвижными дверями.

В общем, Sienna – это надежный и практичный минивэн, который на протяжении многих лет остается популярным выбором для семей.

Подводя итог, важно отметить, что информация о ненадежности некоторых моделей Toyota может быть преувеличена.

Необходимо учитывать источник информации, методологию исследований и распространенность проблем.

Toyota остается одним из самых надежных автопроизводителей в мире, о чем свидетельствуют многочисленные рейтинги и отзывы владельцев.

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