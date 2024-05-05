Худшие среди лучших: названы топ 3 самых ненадежных автомобиля Toyota
Toyota славится своими надежными автомобилями, пользующимися популярностью во всем мире. Однако, как и любой автопроизводитель, Toyota не идеальна.
На сайте auto.today.ua рассмотрели 3 модели Toyota, которые часто называют менее надежными, и выясним, соответствует ли это действительности.
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1. Toyota bz4X: электрический кроссовер с "детскими болезнями"
bz4X – это электрический кроссовер, представленный в 2022 году.
Он имеет современный дизайн, комфортабельный салон и запас хода до 500 км.
Однако bz4X столкнулся с некоторыми проблемами в начале производства:
- Ослабленные болты ступицы колеса могли привести к отпадению колес во время движения. Этот дефект был устранен в рамках гарантийной кампании.
- Проблемы с дисплеями: изображение исчезало или искажалось. Эта проблема также была устранена.
Несмотря на эти "детские болезни", bz4X получил высокие оценки за управляемость, тормоз, руль и подвеску.
Важно отметить, что проблемы с bz4X не системны и не свидетельствуют об общей ненадежности Toyota.
2. Toyota Supra GR 2021: спортивный автомобиль с неоднозначной репутацией
Возрождение легендарной Supra в 2019 году вызвало множество эмоций.
Некоторые автолюбители были разочарованы тем, что Supra основывается на платформе BMW Z4.
Это привело к низким оценкам надежности Supra GR 2021 в рейтинге JD Power.
Однако важно отметить, что JD Power учитывает только первые 3 месяца владения автомобилем.
Другие рейтинги, такие как Consumer Reports, дают Supra GR 2021 значительно более высокую оценку надежности.
В общем, Supra GR 2021 – это быстрый, динамичный и надежный спортивный автомобиль.
3. Toyota Sienna: минивэн с проблемными раздвижными дверями
Sienna – это популярный минивэн, выпускаемый с 1997 года.
Он известен своим простором, комфортом и практичностью.
Однако некоторые владельцы Sienna жалуются на проблемы с раздвижными дверями.
Зафиксировано более 800 жалоб на работу.
Важно отметить, что эти проблемы не распространены и не касаются всех Sienna.
Toyota принимает меры по устранению проблем с раздвижными дверями.
В общем, Sienna – это надежный и практичный минивэн, который на протяжении многих лет остается популярным выбором для семей.
Подводя итог, важно отметить, что информация о ненадежности некоторых моделей Toyota может быть преувеличена.
Необходимо учитывать источник информации, методологию исследований и распространенность проблем.
Toyota остается одним из самых надежных автопроизводителей в мире, о чем свидетельствуют многочисленные рейтинги и отзывы владельцев.
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