Хватит на всю зиму: чем подкармливать морковь в июне

Опытные огородники хорошо знают, что для того, чтобы вырастить большую, сладкую и сочную морковь, совсем не обязательно покупать сложные минеральные удобрения – вполне достаточно обыкновенной древесной золы. Ее применяют разным способом: кто-то вносит во время посева, другие подкармливают морковь уже после появления всходов.

В обоих случаях пепел приносит немалую пользу, ведь содержит фосфор и калий — два элемента, непосредственно влияющих на развитие и вкусовые качества корнеплодов. Об этом пишет Униан.

Однако следует учитывать несколько важных нюансов. Например, при посеве моркови не следует сыпать золу непосредственно в лунки – это может повредить. Еще эффективнее смешать ее с песком в пропорции приблизительно 1 кг на ведро и уже данной консистенцией обработать грядку, перекопав ее. Такой подход позволяет избежать ущелочения почвы.

Когда морковь уже взошла, ее полезно поливать настоем золы. Готовят его просто: пепел заливают горячей водой, настаивают день, после чего процеживают и используют для полива. Обычно такую подкормку проводят раз в две недели. Кроме того, сухой пепел можно рассыпать между рядами после дождя – это не только питание, но и эффективное природное средство против вредителей, в частности морковной мухи.

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Впрочем, пепел подходит не для каждого типа почвы. Если ваш участок имеет щелочную реакцию, от такого удобрения лучше отказаться. Также нежелательно сочетать золу с навозом или азотными удобрениями – такая комбинация снижает эффективность обоих компонентов.

В июне моркови особенно нужны влага и питательные вещества, ведь именно в этот период активно формируются корнеплоды. Кроме золы, для подкормки используют органику – перегной, компост, настои коровяка или птичьего помета, а также минеральные добавки на основе фосфора и калия. Но даже с наилучшим удобрением важно не забывать о поливе: нехватка влаги может серьезно затормозить рост моркови, а чрезмерное увлажнение привести к ее загниванию. Так что все должно быть в меру.

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