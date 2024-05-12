И это не крысы: какие животные были самыми большими переносчиками проказы в Средневековье

Исследователи выяснили, что белки, вероятно, играли роль в распространении проказы в Англии в течение Средневековья, что бросает вызов устоявшимся представлениям, что крысы были единственными переносчиками этой опасной болезни.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, основываются на анализе ДНК образцов, обнаруженных в Винчестере, Англия. Ученые проанализировали штаммы проказы, найденные в останках трех человек, живших 600-900 лет назад, а также в костях белок, возраст которых составляет 900-1000 лет.

Вас также заинтересует: Впервые ученые зафиксировали животное, лечащее свои раны растениями (фото)

Винчестер, где были найдены останки, в то время был домом для больницы для прокаженных, а также для многих скорняков, занимавшихся отделкой и продажей меховых изделий.

Анализ показал, что штаммы проказы у людей и белок были очень похожи, что свидетельствует, что эти два вида могли заражать друг друга.

Ученые делают оговорку, что их выводы основываются на небольшой выборке, и им еще предстоит провести дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить свою теорию.

Однако это открытие может оказать значительное влияние на наше понимание того, как проказа распространялась в прошлом, и может помочь разработать новые стратегии борьбы с этой болезнью, которая все еще является проблемой в некоторых частях света.

Проказа – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Mycobacterium leprae. Оно может привести к серьезным повреждениям кожи, нервов и конечностей.

Хотя проказу можно вылечить с помощью антибиотиков, она все еще является серьезной проблемой в некоторых странах, где доступ к лечению ограничен.

Ранее сообщалось, что в лесах Бразилии раздаются пронзительные крики о помощи и что ученые нашли тех, кто издавал эти звуки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!