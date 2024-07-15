И посмеяться, и поплакать: подборка фильмов на вечер для разного настроения
Если устали от новостей, хотите расслабиться и посмотреть что-нибудь интересное, держите подборку фильмов на любое настроение.
Предлагаемые в подборке киноленты позволят забыть о проблемах и с новыми чувствами начать новый день.
Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием
Хотите поплакать?
Палмер (2021): трогательная драма о бывшем наркомане, пытающемся наладить жизнь после выхода из тюрьмы, став опекуном своего 12-летнего племянника.
Отец (2021): пронзительная история о старике с деменцией и его дочери, которая пытается с ним справиться.
Фрагменты женщины (2022): эмоциональная драма о женщине, пытающейся оправиться от трагической потери.
Вкус к жизни (2022): трогательная лента о художнице, пытающейся прожить жизнь по полной.
Скворец (2021): американская фэнтезийная комедийная драма о молодом человеке, который ищет себя в жизни.
Хотите посмеяться?
Красное сообщение (2021): легкая комедия о ФБР агентке, охотящейся за группой мошенников-искусствоведов.
Загадочное убийство 1,2 (2019-2023): забавная детективная франшиза о семейной паре, расследующей убийства.
Время на себя (2022): романтическая комедия о женщине, которая решает взять паузу в своей жизни и уехать в одиночестве.
Билет в рай (2023): легкая комедия о двух разведенных родителях, пытающихся помешать своей дочери выйти замуж.
Мошенницы (2019): авантюрная комедия. Энн Гетевэй и Ребел Уилсон играют роли объединяемых аферисток, чтобы "уничтожить грязных плохих мужчин", которые их оскорбили.
Напомним, мы уже писали о трех лучших сериалах о юристах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!