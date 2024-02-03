Идеальная чистота до 6 месяцев: Чем протереть окна после мытья

Мытье окон – не самое любимое домашнее дело, ведь результат не всегда радует долго. Уже через несколько дней на них снова появляется пыль, грязь, следы от дождя. Тем не менее, есть отличный лайфхак, который поможет вам сохранить чистоту окон надолго!

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О секретах долговременной чистоты пишет ТСН. Выбирайте любой способ и наслаждайтесь чистыми окнами без лишних хлопот!

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Секретное средство:

Смешайте 1 столовую ложку кондиционера для волос и 1 столовую ложку глицерина. Нанесите смесь на чистые окна бумажным полотенцем и хорошо натереть.

После этого окна не будут пачкаться в течение длительного времени. Им не страшны ни пыль, ни дождь, ни насекомые.

Другие эффективные средства:

Уксус: Смешайте 50 г уксуса с 1 стаканом теплой воды, перелейте в пульверизатор. Распылите на окна, вытрите насухо.

Крахмал: Растворите 1 столовую ложку крахмала в 1 литре воды. Нанесите на окна, потрите губкой, дайте высохнуть, удалите остатки крахмала бумажным полотенцем.

Растворите 1 столовую ложку крахмала в 1 литре воды. Нанесите на окна, потрите губкой, дайте высохнуть, удалите остатки крахмала бумажным полотенцем. Соль: растворите 2 столовые ложки соли в 1 стакане теплой воды. Промойте окна микрофиброй.

растворите 2 столовые ложки соли в 1 стакане теплой воды. Промойте окна микрофиброй. Моющее средство + уксус Добавьте 70 г уксуса, чайную ложку геля для посуды в 0,5 л теплой воды. Помойте окна, ополосните, вытрите насухо.

Добавьте 70 г уксуса, чайную ложку геля для посуды в 0,5 л теплой воды. Помойте окна, ополосните, вытрите насухо. Чай: Заварите крепкий черный чай без примесей, добавьте 3 ложки уксуса. Распылите на окна, протрите бумажным полотенцем, ополосните, вытрите насухо.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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