Идеальная чистота на Новый год: как помыть окна зимой
Блестящие, чистые окна – это неотъемлемый атрибут праздничного интерьера. Однако мыть окна зимой, когда за окном мороз может быть непросто.
Об этом пишет Ukr.media.
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Чтобы окна блестели, а ваши руки не пострадали, следуйте этим советам:
- Наденьте водонепроницаемые перчатки. Это оградит вашу кожу от холода и влаги.
- Используйте незамерзающую жидкость для мытья окон. Она не замерзнет на морозе и поможет быстро и легко отмыть грязь и лед.
- Сначала удалите иней и снег из окон. Для этого используйте мягкую тряпку или скребок. Не используйте острые предметы, чтобы не повредить стекло.
- Затем нанесите незамерзающую жидкость на окно. Используйте губку или мягкую ветошь для распределения жидкости по всей поверхности окна.
- Тщательно промойте окно чистой водой.
- Наконец, протрите окно сухой тряпкой из микрофибры. Это поможет удалить все остатки жидкости и грязи.
Напомним, мы уже писали, как сократить время уборки.
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