Идеальная няня: топ пород собак, прекрасно контактирующих с детьми

Эти собаки отличаются высоким интеллектом, терпением и хорошо поддаются дрессировке. Они легко устанавливают тесную связь со своими хозяевами, что делает их отличными компаньонами для семей с детьми.

Выбирая собаку для семьи, особенно если в ней есть дети, важно обращать внимание на характер животного. Четвероногий друг должен быть кротким, спокойным, уметь ладить с детской энергией и проявлять нежность и преданность. Издание Country Living вместе со специалистами из кинологического клуба определило породы, которые лучше всего подходят для семейной жизни.

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Одной из популярнейших пород является лабрадор-ретривер. Эти собаки носят доброжелательный, преданный характер и прекрасно ладят с детьми.

Стаффордширский бультерьер – еще одна порода, которую часто называют "собакой-нянькой". Они ласковы, умны и очень нежны в общении с детьми.

Бишон фризе отличается жизнерадостностью, игривым темпераментом и мягкой шерстью, что делает эту породу идеальной для семейного проживания.

Венгерская выжлая — кроткая и сообразительная собака, которую легко дрессировать благодаря ее естественному инстинкту защитника. Она быстро привязывается к хозяевам, что делает ее отличным семейным любимцем.

Пудели, известные своей разумностью и минимальной линькой, бывают трех размеров. Они аккуратны, игривые и хорошо приспосабливаются к жизни в семье.

Боксеры, кроме высокого интеллекта, отличаются доброжелательностью и терпением, что делает их отличными компаньонами для детей.

Выбор собаки для семьи – ответственное решение и эти породы идеально подходят для совместной жизни с маленькими членами семьи.

Раньше мы рассказывали о топ породах собак, которые не ладят с детьми.

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