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Идеальная закуска: рецепт кабачковой икры

Цихоцкая Мария

Идеальная закуска: рецепт кабачковой икры
Кабачковая икра давно стала любимым рецептом консервации многих хозяек

В разгар лета кабачки – один из самых доступных овощей, а значит, отличная возможность приготовить вкусную и питательную закуску на зиму. Кабачковая икра давно стала любимым консервационным рецептом многих хозяек, а настоящий вариант, приготовленный по стандартам СССР, сегодня считается почти деликатесом.

Об этом пишет Униан . Те, кто помнит советское время, часто ностальгируют по вкусу продуктов, которые тогда продавали в магазинах. Среди них и знаменитая кабачковая икра – нежная, ароматная и с насыщенным овощным вкусом. Если хотите воспроизвести ее дома, вот подлинный рецепт из старой кулинарной книги.

Необходимые ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • корень петрушки
  • 1 упаковка томатной пасты
  • растительное масло
  • 1 ст. кровати сахара
  • 1 ч. ложка соли
  • молотый черный перец
  • молотый ароматный перец
  • пучок свежего укропа

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Пошаговое приготовление:

  1. Кабачки помыть, очистить от кожуры и семян, порезать кубиками.
  2. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить кабачки до золотистого цвета, затем тушить под крышкой до мягкости.
  3. Морковь и корень петрушки натереть на терке, лук порезать мелко. Обжарить эти овощи отдельно до мягкости.
  4. Все овощи вместе измельчить блендером до однородности.
  5. Переложить массу в сотейник или кастрюлю с толстым дном, прогреть, добавить соль, сахар, специи и томатную пасту. Приправы следует добавлять постепенно, ориентируясь на вкус.
  6. Довести икру до температуры не менее 70°C.
  7. Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

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