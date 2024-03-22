Идеально для чаепития с друзьями: рецепт маковой бабки
Это традиционная выпечка по аутентичному польскому рецепту. Такой пирог получается сочным и душистым, а его вкус напоминает нежный кекс.
Сверху таковой десерт присыпается сладкой пудрой либо покрывается глазурью. Сверху его по желанию можно укрыть глазурью. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
Основные:
- Пшеничная мука – 1 стакан
- сливочное масло 82% жирности - 200 г
- сахар - 150 г
- куриные яйца – 4 шт.
- Мак – 150 г
- Пудинг с ванильным ароматом – 8 г
- разрыхлитель - 2 чайные ложки
- лимон – 1 шт.
- Сахарная пудра – по вкусу
- подсолнечное масло - 1 столовая ложка
Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Приготовление:
В отдельном сосуде смешайте все сухие ингредиенты, кроме сахара.
В другой емкости взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции и полного растворения сахара. Затем долейте растопленное и охлажденное сливочное масло и тщательно вымешайте.
Добавьте сухие ингредиенты и цедру одного лимона в яичную массу, осторожно вымешивайте до однородности венчиком или на низких оборотах миксера.
Фигурную форму для кекса тщательно смажьте маслом, присыпьте мукой или панировочными сухарями (избыток встряхните). Вылейте тесто в форму для выпечки.
Выпекайте в разогретой до 170 С духовке примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой (проколите и вытяните, шпажка должна остаться сухой).
Охладите готовый пирог и посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью.
Советуем также обратить внимание на рецепт кокосового чизкейка.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !