Идеально для чаепития с друзьями: рецепт маковой бабки

Это традиционная выпечка по аутентичному польскому рецепту. Такой пирог получается сочным и душистым, а его вкус напоминает нежный кекс.

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Сверху таковой десерт присыпается сладкой пудрой либо покрывается глазурью. Сверху его по желанию можно укрыть глазурью. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Основные:

- Пшеничная мука – 1 стакан

- сливочное масло 82% жирности - 200 г

- сахар - 150 г

- куриные яйца – 4 шт.

- Мак – 150 г

- Пудинг с ванильным ароматом – 8 г

- разрыхлитель - 2 чайные ложки

- лимон – 1 шт.

- Сахарная пудра – по вкусу

- подсолнечное масло - 1 столовая ложка

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Приготовление:

В отдельном сосуде смешайте все сухие ингредиенты, кроме сахара.

В другой емкости взбейте яйца с сахаром до пышной консистенции и полного растворения сахара. Затем долейте растопленное и охлажденное сливочное масло и тщательно вымешайте.

Добавьте сухие ингредиенты и цедру одного лимона в яичную массу, осторожно вымешивайте до однородности венчиком или на низких оборотах миксера.

Фигурную форму для кекса тщательно смажьте маслом, присыпьте мукой или панировочными сухарями (избыток встряхните). Вылейте тесто в форму для выпечки.

Выпекайте в разогретой до 170 С духовке примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой (проколите и вытяните, шпажка должна остаться сухой).

Охладите готовый пирог и посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью.

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