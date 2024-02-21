Идеально для маленьких гурманов: рецепт творожных пончиков без жарки

Эти очень рыхлые сырные пончики готовятся без лишнего жира и жарки. Рецепт прост в приготовлении, а вкус – исключительный.

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К тому же ему нужны доступные и недорогие ингредиенты. Детям такие пончики точно понравятся. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1 яйцо

220 г сыра

175 г муки

40 г сахара

10 г ванильного сахара

8 г разрыхлителя

1 ст. л. масла

1 ст. л. йогурта

соль, молоко и сахарная пудра по вкусу

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Приготовление:

Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте масло и йогурт, снова взбейте.

Добавьте творог и разомните до однородности. Затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое однородное тесто. Разделите тесто на части и сформуйте шарики. Сплющите шарики, вырежьте посередине отверстия. Выложите на противень, смазанный пергаментом. Смажьте молоком и выпекайте 20-25 минут при 180 С до золотистой корочки. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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