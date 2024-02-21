Идеально для маленьких гурманов: рецепт творожных пончиков без жарки
Эти очень рыхлые сырные пончики готовятся без лишнего жира и жарки. Рецепт прост в приготовлении, а вкус – исключительный.
К тому же ему нужны доступные и недорогие ингредиенты. Детям такие пончики точно понравятся. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
1 яйцо
220 г сыра
175 г муки
40 г сахара
10 г ванильного сахара
8 г разрыхлителя
1 ст. л. масла
1 ст. л. йогурта
соль, молоко и сахарная пудра по вкусу
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Приготовление:
Взбить яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте масло и йогурт, снова взбейте.
- Добавьте творог и разомните до однородности. Затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое однородное тесто.
- Разделите тесто на части и сформуйте шарики. Сплющите шарики, вырежьте посередине отверстия.
- Выложите на противень, смазанный пергаментом. Смажьте молоком и выпекайте 20-25 минут при 180 С до золотистой корочки.
- Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
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