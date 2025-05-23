Идеально для новичков: какие породы собак наименее проблемны

Завести первую собаку — важное решение, приносящее не только радость, но и немалую ответственность. Домашний любимец становится настоящим членом семьи, поэтому выбирать породу следует с учетом собственного образа жизни, уровня активности и ежедневных привычек.

Автор популярного TikTok-аккаунта ingrid.pups составила перечень пород, которые лучше всего подходят для новичков. В ее списке нашлось место как проверенным любимцам, так и менее известным, но очень дружелюбным породам.

Одной из лучших для начинающих считается золотистый ретривер — это спокойная, умная и очень кроткая собака, которая легко учится и прекрасно ладит как с детьми, так и с другими животными. Он подходит активным семьям, однако нуждается в ежедневных прогулках и регулярном уходе за шерстью.

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Еще один прекрасный вариант – бернский зенненхунд. Несмотря на свой большой размер, это очень нежная и уравновешенная собака. Он прекрасно впишется в спокойную семейную жизнь, при наличии достаточного пространства в доме. Эта порода имеет спокойный темперамент, однако подвержена сильной линьке, поэтому требует тщательного ухода.

Для жителей города хорошим компаньоном может стать мягкошестой пшеничный терьер. Его небольшие размеры, гипоаллергенная шерсть и дружелюбный характер делают его идеальным для жизни в квартире. В то же время эта порода активна и требует ежедневной физической нагрузки, а также последовательного воспитания.

Пудель – еще одна замечательная порода для новичков. Независимо от размера (а их существует три — миниатюрный и стандартный), пудели поражают своим интеллектом, любовью к учебе и веселым нравом. Они не линяют, что удобно для аллергиков, но нуждаются в регулярном груминге. Также эти собаки тяжело переносят одиночество, поэтому им нужно постоянное внимание.

Еще один популярный и надежный выбор – лабрадор-ретривер. Эти добрые, общительные и умные собаки легко адаптируются к жизни в семье, обожают общение и активно участвуют в повседневных делах. Они отлично ладят с детьми и быстро учатся. Однако важно учитывать, что лабрадоры нуждаются в физических нагрузках и живом общении, а также следует избегать рабочих линий, которые могут быть слишком энергичными для повседневной жизни.

Отдельное внимание автор уделяет вопросу усыновления собак из приютов. Она подчеркивает, что хотя полностью поддерживает этот путь, первой собаке лучше иметь предполагаемое поведение и состояние здоровья. Животные из приютов нередко имеют сложный жизненный опыт, и новичку можно непросто справиться с такими вызовами. Заводчики, кроме родословной, часто оказывают консультации, помощь в адаптации и сопровождение в процессе воспитания.

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