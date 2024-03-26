Идеально для поста: рецепт веганского майонеза

Этот рецепт майонеза не содержит яиц, вместо них используется аквафаба – жидкость из консервированного горошка. Из одной банки горошка можно приготовить две порции майонеза.

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Этот майонез имеет приятный вкус и аромат и разрешен в пост. С его приготовлением справится даже новичок. Об этом пишет Schuba.

Ингредиенты:

Аквафаба – 80 мл

Масло подсолнечное рафинированное - 200 мл

Горчица – 1,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

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Приготовление:

Поместите масло, горчицу и аквафабу в стакан для блендера. Погрузите ножку блендера на дно и взбивайте, не двигая ее до получения густой эмульсии. Добавьте соль, сахар и сок лимона, взбейте майонез до однородности.

Этим майонезом можно приправить:

Салаты

Бутерброды

Овощные гарниры

Веганские блюда

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