Идеально для вечера выходного дня: рецепт домашнего гренадина

Откройте для себя мир изысканных коктейлей с домашним гранатовым сиропом! Забудьте о химических добавках магазинных аналогов – этот рецепт подарит вам чистый, насыщенный вкус граната, который превратит любой напиток в произведение искусства.

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Гренадин – это не просто сироп, это настоящая магия. Его терпкость и аромат придают коктейлям невероятной глубины, делая их очень просто вкусными. Об этом пишет Shuba.

Вы можете использовать гренадин для приготовления:

Безалкогольных коктейлей: "Золушка", "Шипка", "Гранатовый рассвет"

Коктейли с крепкими напитками: "Рубин", "Текила Sunrise", "Cosmopolitan"

Десертов: блинчиков, мороженого, сырников

Приготовление гренадина в домашних условиях не составит труда. Вам понадобится всего несколько ингредиентов:

Гранатовый сок: 2 стакана

Сахар: 1 стакан

Ликер Cointreau: 30 мл (по желанию)

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Инструкция:

Соедините сок граната и сахар в небольшой кастрюле. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара. Доведите смесь до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и уваривайте сироп в течение 30-40 минут. При приготовлении следите за размером пузырьков. Они должны быть маленькими. Если пузырьки большие, убавьте огонь. Готовый сироп должен иметь густую консистенцию и объем 2/3 стакана. По внешнему виду он будет напоминать жидкий мед. Снимите кастрюлю с огня и дайте сиропу остыть. После охлаждения добавьте в сироп ликер Cointreau или 1/4 чайной ложки апельсиновой эссенции (по желанию). Это придаст ему цитрусовый аромат и пикантность.

Храните домашний гренадин в холодильнике до 2 недель.

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