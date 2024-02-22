Идеально для зимнего вечера: рецепт согревающего шоколада на кокосовом молоке

Горячий шоколад – это популярный напиток, поднимающий настроение в холодное время года. Добавление экзотических ноток только усиливает его привлекательность.

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Мы предлагаем рецепт горячего шоколада на кокосовом молоке с добавлением какао-порошка и имбирного печенья, но вы можете украсить его по своему вкусу. Наслаждайтесь отличным вкусом и ароматом! Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты (на 8 порций):

Основа:

Кокосовое молоко – 500 мл

Черный шоколад (70-75%) – 120 г

Какао-порошок – 20 г

Сахар – 20 г

Кукурузный крахмал – 15 г

Для украшений:

Сливки – 80 г

Имбирное печенье – 2 шт.

Какао-порошок – по вкусу

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Приготовление :

Шаг 1. Измельчите черный шоколад.

2. Налейте кокосовое молоко в кастрюлю, включите средний огонь. Добавьте кукурузный крахмал и постоянно помешивайте.

Шаг 3. Добавьте какао-порошок и сахар, перемешивайте. Доведите до кипения, помешивая, на 2-3 минуты.

Выключите огонь, добавьте измельченный шоколад и перемешайте до расплавления. Разлейте по чашкам.

Шаг 5. Взбейте сливки до пиков, выложите горячий шоколад, присыпьте какао и украсьте печеньем. Подавайте сразу!

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