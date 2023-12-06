Идеально для зимних вечеров: рецепт пряного какао из маршмелоу
Это какао по рецепту от Shuba отлично согревает. Оно ароматное и пряное. То, что нужно для зимних вечеров.
Ингредиенты:
Какао-порошок – 4 ч. л.
Молоко – 450 мл
Корица молотая – 0.5 ч. л.
Кардамон молотый – 0.5 ч. л.
Сахар – 3 ч. л.
Мускатный орех молотый – 0.3 ч. л.
Соль – 2 г
Зефирки – по вкусу
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Способ приготовления:
Молоко подогрейте на среднем огне.
Смешайте сахар, какао, кардамон, корицу, мускатный орех и соль.
Специи засыпьте в горячее молоко и перемешайте венчиком.
Доведите до кипения, выключите огонь и накройте крышкой на 5 минут.
Разлейте какао по чашкам через мелкое ситечко.
Насыпьте сверху маршмелоу.
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