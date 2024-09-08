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Идеально и к мясу, и к овощам: рецепт французского томатного соуса на зиму

Цихоцкая Мария

Идеально и к мясу, и к овощам: рецепт французского томатного соуса на зиму
Это классика кулинарии, которая идеально дополняет курицу, картофель и многие другие блюда.

Французский томатный соус – это классика кулинарии, которая идеально дополняет курицу, картофель и многие другие блюда. Его бархатная текстура и насыщенный вкус делают его излюбленным соусом многих гурманов. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • Томаты: 800 г (выбирайте спелые, мясистые помидоры)
  • Лук репчатый: 1 шт. (среднего размера)
  • Сливочное масло: 40 г (добавляет соусный сливочный вкус)
  • Лавровый лист: 1 шт.
  • Тимьян: несколько веточек
  • Петрушка: несколько веточек
  • Сахар: 5 г (для балансировки кислотности)
  • Соль: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу

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Пошаговая инструкция:

Бланшуйте помидоры, чтобы легко снять кожицу. Лук мелко нашинкуйте. Тимьян и петрушку помойте и обсушите.

Растопите сливочное масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и пассеруйте до золотистого цвета.

Добавьте к луку нарезанные помидоры, лавровый лист, чабрец, соль, сахар и перец по вкусу. Перемешайте и тушите на среднем огне около 15 минут или пока помидоры не станут мягкими.

Удалите лавровый лист и зелень. Взбейте соус с помощью блендера до однородной смеси.

Готовый соус перелейте в соусник и подавайте горячим к мясу, картофелю или пасте.

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