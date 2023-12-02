Идеально к чаю: хлеб с яблоком и корицей
Этот хлеб по рецепту от Shuba не только прост в приготовлении, но и очень вкусен и ароматен. Идеальный вариант к чаю в холодные зимние вечера.
Ингредиенты:
Яблоки – 200 г
Мука пшеничная – 180 г
Разрыхлитель – 0.5 ч. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Корица молотая – 1 ч. л.
Масло сливочное – 80 г
Сахар – 150 г
Яйцо куриное, крупное – 1 шт.
Экстракт ванили – 1 ч. л.
Греческий йогурт – 120 г
Молоко – 70 г
Присыпка
Сахар – 50 г
Сахарная пудра – 50 г
Мука пшеничная – 30 г
Корица молотая – по вкусу
Масло сливочное – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте форму для выпечки: смажьте ее маслом и застелите пергаментной бумагой.
Смешайте коричневый сахар, сахарную пудру, муку, корицу и соль. Сухие ингредиенты полейте растопленным сливочным маслом, перемешивая массу вилкой.
Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль и корицу.
Масло взбейте с сахаром на среднее около 2 минут. Добавьте яйцо и ванильный экстракт и продолжайте перемешиваться. Добавьте йогурт и молоко и сбивайте до однородности.
Смешайте влажные и сухие ингредиенты.
К тесту добавьте порезанные кубиками яблоки и аккуратно перемешайте.
Вылейте тесто в форму. Сверху посыпьте присыпкой.
Выпекайте 45-50 минут.
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