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Идеально к гарниру: Как приготовить насыщенный грибной соус

Игорь Романько

Как правильно сделать грибной соус

Кто из нас не любит вкусную и сытную пищу? А чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему грибной соус. Он идеально подходит к любому гарниру: макаронам, рису, гречихе или картофелю.

Приготовить грибной соус очень просто, с этой задачей справится даже начинающий кулинар. Вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

  • Шампиньоны - 250 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Сливки – 120 мл
  • Вода – 150 мл
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Размельчите лук и чеснок, обжарьте их на масле.
  2. Добавьте на сковороду нарезанные шампиньоны и готовьте к готовности.
  3. Влейте сливки, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу.
  4. Тушите соус в течение 5-6 минут.

Ваш грибной соус готов! Он придаст вашему блюду неповторимый аромат и вкус.

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