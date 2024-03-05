Идеально к гарниру: Как приготовить насыщенный грибной соус

Кто из нас не любит вкусную и сытную пищу? А чтобы сделать блюдо еще более аппетитным, можно добавить к нему грибной соус. Он идеально подходит к любому гарниру: макаронам, рису, гречихе или картофелю.

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Приготовить грибной соус очень просто, с этой задачей справится даже начинающий кулинар. Вам понадобится всего несколько доступных ингредиентов, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

Шампиньоны - 250 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Сливки – 120 мл

Вода – 150 мл

Соль, перец

Как приготовить:

Размельчите лук и чеснок, обжарьте их на масле. Добавьте на сковороду нарезанные шампиньоны и готовьте к готовности. Влейте сливки, посолите, поперчите и добавьте другие специи по вкусу. Тушите соус в течение 5-6 минут.

Ваш грибной соус готов! Он придаст вашему блюду неповторимый аромат и вкус.

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