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Идеально к мясу: рецепт пряного сливового соуса на зиму

Цихоцкая Мария

Идеально к мясу: рецепт пряного сливового соуса на зиму
Этот соус получается очень вкусный и пряный.

Хотите добавить новые яркие нотки к своим мясным блюдам? Попробуйте домашний сливовый соус! Его сладковато-кислый вкус отлично дополнит вкус мяса, создав незабываемый вкусовой букет. Об этом пишет Shuba.

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Почему следует выбрать сливовый соус?

  • Универсальность: Идеально подходит к мясу любого вида: от сочной курицы до нежного ростбифа.
  • Простота приготовления: С этим рецептом справится даже новичок на кухне.
  • Без искусственных красителей и консервантов , только натуральные ингредиенты.
  • Долгое время хранения: Благодаря стерилизации соус можно хранить в течение длительного времени.

Ингредиенты:

  • Сливы спелые – 2 кг
  • Сахар – 300 г
  • Соль – 1 ст. л.
  • Перец черный молотый – 1 ч. л.
  • Перец красный молотый – 1 ч. л.
  • Карри – 2 ч. л.
  • Чеснок сушеный – 2 ч. л.
  • Вода – 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка слив: Тщательно вымойте сливы, удалите косточки и нарежьте мякоть на небольшие кусочки.
  2. Варенье слив: Переложите сливы в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Варите под крышкой около 30 минут, пока сливы не станут мягкими.
  3. Измельчение: Используя блендер или погружной блендер, перебейте отварные сливы до однородной массы.
  4. Добавление специй: Добавьте к сливовому пюре соль, сахар, перец, карри и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте.
  5. Варенье соуса: Поверните смесь на огонь и варите еще 10-15 минут, постоянно помешивая, до загустения.
  6. Стерилизация банок: Тщательно вымойте банки и крышки. Простерилизуйте их удобным для вас способом (в духовке, микроволновке или над паром).
  7. Разлив соуса: Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Советы:

  • Сладость: Если вы любите более сладкий соус, добавьте больше сахара.
  • Острота: Для любителей острого можно добавить больше красного перца или жмя свежего чили.
  • Пряности: Экспериментируйте с разными специями. Кроме карри, хорошо сочетаются со сливой корица, гвоздика, имбирь.
  • Консистенция: Если вы хотите получить более густой соус, варите его немного подольше.

Как подавать:

Сливовой соус прекрасно сочетается с:

  • Мясом: отлично подходит к жареной курице, свинине, говядине, утке.
  • Гарниры: можно добавлять к рису, картофелю пюре, гречихе.
  • Сэндвичами: придаст пикантную нотку вашим бутербродам.

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