Идеально к мясу, рыбе и любому гарниру: Как приготовить нежную и аппетитную подливку

Все мы знаем, что подливка может сделать любое блюдо вкуснее. А если у вас есть рецепт универсальной подливки, которая подходит к мясу, рыбе, макаронам, гречихе и другим гарнирам, то это просто находка!

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Если у вас нет томатной пасты, можно использовать свежие помидоры. Их нужно обдать кипятком, чтобы снять кожуру, а затем измельчить и протушить до образования густой массы. Рецептом поделились на сайте sensatsiya.

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Ингредиенты:

Растительное масло – 1 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л. (или 2-3 спелых помидора)

Сахар – 1 ст. л.

Вода – 500 мл

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте на сковороде растительное масло и добавьте сливочное масло. Обжарьте в ней муку до золотистого цвета. Добавить томатную пасту (или измельченные помидоры) и сахар. Постоянно помешивая, влейте воду. Добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите на медленном огне до загустения.

Совет:

По желанию вы можете добавить в подливку грибы, лук, чеснок, зелень или другие специи.

Этот подлив можно использовать для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд.

Приятного аппетита!

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