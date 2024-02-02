Идеально к пасте: рецепт сицилийского песто

В Италии существует разнообразие песто, но этот, инспирированный сицилийским томатным песто или "Песто алла Трапанезе", отличается использованием миндаля вместо кедровых орешков в "Песто алла Дженовезе".

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К этому соусу добавляют свежие томаты, особенно популярные на юге, такие как маленькие и сладкие помидоры Пачино, напоминающие черри. Это придает соусу легкость и яркий вкус. Об этом пишет Shuba.

Сицилийское песто отлично подходит к макаронам с небольшим количеством свежей моцареллы, на кростене, или как приправа для грилированного мяса или овощей. Также можно использовать его на творожной тарелке.

Ингредиенты:

Миндаль – 90 г

Чеснок – 1 зубчик

Томаты черри – 500 г

Морская соль – 10 г

Перец молотый молотый - 2 г

Оливковое масло Extra Virgin - 100 мл

Пармезан тертый – 60 г

Базилик – 120 г

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Приготовление:

Обжарьте миндаль на сухой сковороде, затем нарежьте его. Очистите и измельчите чеснок. Разрежьте томаты пополам.

Измельчите миндаль и чеснок. Положите миндаль и чеснок в чашу кухонного комбайна или блендера. Измельчите их до однородной массы.

Добавьте в чашу базилик, томаты, соль и перец. Снова взбейте все до однородного состояния.

При работающем двигателе блендера тонкой струйкой влейте оливковое масло. Перемешайте до получения однородной массы.

Переложите соус песто в миску. Добавьте тертый пармезан и перемешайте.

Готовый сицилийский соус песто можно подавать с макаронами, использовать как намазку для брускеты или как приправу к курице, рыбе или стейку.

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