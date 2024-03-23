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Идеально к пиву: рецепт чипсов из лаваша с анчоусами

Цихоцкая Мария

Идеально к пиву: рецепт чипсов из лаваша с анчоусами

Кто бы мог подумать, что хрустящие чипсы, которые мы так любим, когда-то были доступны только элите? В 19 веке их готовили вручную из картофеля, используя опасную бритву. Сегодня же лаваш легко превращается в аппетитную закуску в считанные минуты. Еще один плюс ее в том, что у них мало калорий. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 1 тонкий лаваш
  • 30 мл масла
  • 50 г тертого пармезана
  • 7 анчоусов
  • Черный молотый перец по вкусу
  • 100 г острого перечного соуса

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Приготовление:

  1. Нарежьте лаваш на маленькие треугольники либо квадраты. Разложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  2. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте лаваш до хрустящей золотистой корочки, около 5 минут.
  3. Смажьте готовые чипсы растительным маслом с помощью силиконовой щеточки.
  4. Добавьте тертый пармезан, анчоусы, черный молотый перец и острый перечный соус по вкусу.

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