Идеально к пиву: рецепт чипсов из лаваша с анчоусами
Кто бы мог подумать, что хрустящие чипсы, которые мы так любим, когда-то были доступны только элите? В 19 веке их готовили вручную из картофеля, используя опасную бритву. Сегодня же лаваш легко превращается в аппетитную закуску в считанные минуты. Еще один плюс ее в том, что у них мало калорий. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 1 тонкий лаваш
- 30 мл масла
- 50 г тертого пармезана
- 7 анчоусов
- Черный молотый перец по вкусу
- 100 г острого перечного соуса
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Приготовление:
- Нарежьте лаваш на маленькие треугольники либо квадраты. Разложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте лаваш до хрустящей золотистой корочки, около 5 минут.
- Смажьте готовые чипсы растительным маслом с помощью силиконовой щеточки.
- Добавьте тертый пармезан, анчоусы, черный молотый перец и острый перечный соус по вкусу.
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