Идеально к пиву: рецепт творожных палочек в хрустящей панировке
Жареный сыр на гриле или сковороде – сытная и ароматная закуска, которую можно приготовить в домашних условиях в считанные минуты. Это блюдо идеально подходит к пиву, поэтому если вы ждете друзей – советуем приготовить эту закуску. Тягучий сыр и хрустящая панировка создают идеальное сочетание. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Сыр гауда – 800 г
- Яйца – 4 шт.
- Молоко – 4 ст. л.
- Мука – 200 г
- Кукурузные хлопья – 150 г
- Масло – 600 мл
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Приготовление:
- Смешайте в миске яйца и молоко до однородности. В две отдельные тарелки насыпьте муку и кукурузные хлопья.
- Сыр нарежьте кусочками толщиной 1-1,5 см. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, затем в яйце с молоком, а затем в кукурузных хлопьях.
- В разогретой сковороде или фритюрнице с маслом обжарьте творожные палочки по 2-3 штуки за раз до золотистого цвета со всех сторон.
- Извлеките палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Секреты приготовления жареного сыра:
- Для того чтобы сыр не рвался при панировке, держите его в морозилке в течение 30 минут.
- Чтобы сыр был более хрустящим, панируйте его в два слоя.
- Не перекаливайте сыр, иначе он станет сухим.
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