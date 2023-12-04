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Идеально к праздничному столу: Как приготовить запорожские бутерброды с селедкой на закуску

Игорь Романько

Как сделать бутерброды с сельдью и черным хлебом

Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейшие, сытные и красивые бутерброды с селедкой. Это блюдо, которое выглядит очень привлекательно на праздничном столе и придется по вкусу всем гостям.

Рецептом запорожских бутербродов с селедкой и черным хлебом поделились в издании gospodynka. Это одни из популярнейших бутербродов на Новый год.

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Ингредиенты:

  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Помидор свежий – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Хлеб чёрный – 300 г.
  • Закуска куриная или любая намазка – 150г.
  • Масло сливочное – 50 г.
  • Сельдь – 200 г.

Приготовление:

  1. Пополам режем кусочки черного хлеба. Можно использовать хлеб с кунжутом для особого вкуса.
  2. Половину нарезанного хлеба намазываем сливочным маслом, а другую половину – любой намазкой, например куриной.
  3. На каждый кусочек хлеба кладем листик петрушки.
  4. Тоненькими кольцами нарезаем свежий огурец и маринованные огурцы.
  5. Полукольцами нарезаем свежайший помидор. Некоторые бутерброды можно сделать со свежим огурцом, другие – с маринованным, а остаток – с помидором.
  6. Кусочки сельди режем на тоненькие полоски и выкладываем сверху.
  7. Бутерброды готовы! Это прекрасный перекус или дополнение к праздничному столу.

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