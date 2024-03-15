Идеально к пюре: рецепт свиного гуляша с подливкой

Приготовьте традиционное вкусное мясное блюдо из доступных ингредиентов. Это сытное блюдо гармонично сочетается с разнообразными гарнирами, которые вы дома или можете быстро приготовить.

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Для придания непревзойденного аромата и вкуса рекомендуется добавить любимые специи, в частности традиционную паприку. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

– 700 г свинины

- 30 мл рафинированного подсолнечного масла

- 2 желтых луковиц

- 1 морковь

- 70 г томатной пасты

– 700 мл горячей воды

– 1 ст. л. пшеничной муки

– 1 ч. л. соли

- черный молотый перец по вкусу

- 2 лавровых листочка

- 3 зубчика чеснока

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Приготовление:

Нарезать мясо небольшими кусочками, лук – колечками, чеснок мелко порубить, морковь – тонкими ломтиками. Обжарить мясо на большом огне около 5 минут, постоянно помешивая. Когда мясо немного посветлеет, добавить лук и морковь. Тушить под крышкой на среднем огне около 10 минут. Посолить, поперчить по вкусу и добавить любимые специи. Поместить томатную пасту, перемешать и готовить еще 2-3 минуты. Влить горячую воду, чтобы она покрывала мясо (количество воды может отличаться от указанной в рецепте). Накрыть крышкой и тушить в течение 1 часа, периодически проверяя уровень жидкости и приливая горячую воду при необходимости. Добавить нарезанный чеснок, листья лавровые и всыпать муку, тщательно перемешать. При необходимости, долить горячую воду. Тушить под крышкой еще 15 минут. Отведать соус и довести по вкусу солью и приправами.

Наслаждайтесь ароматным мясом с сочным соусом, приготовленным по домашнему рецепту!

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