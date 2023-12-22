Идеально к рождественскому столу: рецепт грибной мачанки
Эта ароматная подливка из сушеных белых грибов – настоящая жемчужина карпатской кухни. Она отлично подойдет для постного праздничного стола. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- 100 г сушеных белых грибов
- 2 л воды
- 1 морковь
- 1 лук
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 50 мл масла
- 5 ст. л. муки
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Приготовление:
- Залейте грибы прохладной водой и оставьте на 30 минут. Затем воду слейте и хорошо промойте грибы.
- Промытые грибы залейте чистой водой, доведите до кипения, посолите и варите на медленном огне 30 минут.
- Тем временем мелко нашинкуйте лук и натрите морковь на крупной терке.
- Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.
- Отварите грибы, процедите и разделите на две части. Одну часть отвара поставьте подогреваться, а вторую – охладите.
- Половину грибов нарежьте небольшими кусочками, а другую половину измельчите вместе с луком и морковью в блендере.
- На сухой сковороде обжарьте муку до золотистого цвета. Постепенно вливайте охлажденный грибной отвар, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки.
- Влейте мучную смесь в горячий грибной отвар, хорошо перемешайте. Добавьте измельченные грибы с луком и морковью, посолите и поперчите по вкусу. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Перелейте грибную подливку в сервировочную посуду и подавайте к праздничному столу.
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