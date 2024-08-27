Идеально к салатам и мясу: рецепт закусочных маринованных слив на зиму.
Маринованные сливы – это не только вкусная закуска, но и отличное дополнение к мясным блюдам. Они придают пище пикантную кислинку и изысканный аромат. Приготовить их достаточно просто, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- Сливы – 2 кг
- Сахар – 700 г
- Уксус яблочный – 300 мл
- Перец черный горошком – 10 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец душистый горошком – 2 шт.
- Гвоздика – 5 шт.
Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими
Пошаговый рецепт:
- Подготовка слив: Тщательно вымойте сливы и разрежьте их пополам, удалив косточки.
- Создание ароматного слоя: В большой кастрюле из нержавеющей стали выкладывайте сливы слоями, пересыпая каждый слой лавровым листом, гвоздикой и перцем. Этот слой специй придаст маринаду особый аромат.
- Маринад: В отдельной кастрюле смешайте сахар и яблочный уксус. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.
- Заливка слив: Горячим маринадом залейте сливы в кастрюле. Закройте кастрюлю крышкой или тарелкой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 5 дней.
- Процесс маринования: В течение 5 дней несколько раз в день (утром и вечером) сливайте маринад из кастрюли, доводите его до кипения и снова заливайте сливы. Эта процедура поможет сливам лучше пропитаться маринадом и станет залогом их долгого хранения.
- Стерилизация и консервирование После 5 дней маринования простерилизуйте банки и крышки. Выложите маринованные сливы в банки, залейте их горячим маринадом, оставляя небольшое пространство до края банки. Закатайте банки и переверните их вверх дном. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Советы:
- Для маринования лучше использовать спелые, но твердые сливы.
- Если вы хотите получить более сладкий вкус, увеличьте количество сахара.
- Для более острого вкуса можно добавить дополнительно несколько горошин черного перца.
- Маринованные сливы можно хранить в прохладном темном месте в течение длительного времени.
Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!