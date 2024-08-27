Идеально к салатам и мясу: рецепт закусочных маринованных слив на зиму.

Маринованные сливы – это не только вкусная закуска, но и отличное дополнение к мясным блюдам. Они придают пище пикантную кислинку и изысканный аромат. Приготовить их достаточно просто, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Сливы – 2 кг

Сахар – 700 г

Уксус яблочный – 300 мл

Перец черный горошком – 10 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошком – 2 шт.

Гвоздика – 5 шт.

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Пошаговый рецепт:

Подготовка слив: Тщательно вымойте сливы и разрежьте их пополам, удалив косточки. Создание ароматного слоя: В большой кастрюле из нержавеющей стали выкладывайте сливы слоями, пересыпая каждый слой лавровым листом, гвоздикой и перцем. Этот слой специй придаст маринаду особый аромат. Маринад: В отдельной кастрюле смешайте сахар и яблочный уксус. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. Заливка слив: Горячим маринадом залейте сливы в кастрюле. Закройте кастрюлю крышкой или тарелкой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 5 дней. Процесс маринования: В течение 5 дней несколько раз в день (утром и вечером) сливайте маринад из кастрюли, доводите его до кипения и снова заливайте сливы. Эта процедура поможет сливам лучше пропитаться маринадом и станет залогом их долгого хранения. Стерилизация и консервирование После 5 дней маринования простерилизуйте банки и крышки. Выложите маринованные сливы в банки, залейте их горячим маринадом, оставляя небольшое пространство до края банки. Закатайте банки и переверните их вверх дном. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Советы:

Для маринования лучше использовать спелые, но твердые сливы.

Если вы хотите получить более сладкий вкус, увеличьте количество сахара.

Для более острого вкуса можно добавить дополнительно несколько горошин черного перца.

Маринованные сливы можно хранить в прохладном темном месте в течение длительного времени.

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