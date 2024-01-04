Идеально к вечернему чаепитию: рецепт имбирных кексов с лимоном

Эти кексы с ярким ароматом имбиря и лимона станут великолепной домашней выпечкой для любого случая. Они готовятся просто и быстро, а результат всегда радует. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты

3 стакана пшеничной муки

1 столовая ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

1 большой лимон

150 г сливочного масла

1 стакан сахара

2 яйца

300 мл греческого йогурта

1 стакан сахарной пудры

2 столовые ложки лимонного сока

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Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. С помощью овощечистки снимите цедру с лимона. Измельчите цедру и 1/2 стакана имбиря. Добавьте в цедру 1/4 стакана сахара и взбейте в кухонном комбайне до образования пасты. В другой миске взбейте сливочное масло и 3/4 стакана сахара до пышности. Разместите яйца по одному, взбивая после каждого. Влейте лимонно-имбирную пасту и взбейте. Поочередно вмешайте мучную смесь и йогурт, не перемешивая слишком тщательно. Смажьте 12 форм для кекса маслом или сливочным маслом. Распределите тесто по формочкам. Выпекайте кексы 25-30 минут или пока они не станут золотисто-коричневыми. Проверьте готовность, вставив в центр кекса зубочистку. Если зубочистка выходит сухой, кексы готовы. Извлеките кексы из духовки и дайте им остыть в формах в течение 10 минут. Затем переложите их на решетку, чтобы полностью остыть. В небольшой миске смешайте сахарную пудру и лимонный сок. Добавьте еще лимонный сок, если глазурь слишком густая. Когда кексы остынут, полейте глазурью. Кексы впитают часть глазури, поэтому вы можете добавить еще, если захотите.

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