Идеально к завтраку: Как приготовить пышные блины с бананами за 15 минут

Банановые блины – это вкусный и нежный десерт, который можно приготовить на завтрак, обед или ужин. Для их приготовления нужно использовать спелые бананы, которые будут более сладкими и мягкими.

Видео дня

Рецептом поделились на сайте fayni-recepty. Для более ароматных блинчиков можно добавить в тесто цедру одного лимона или апельсина. Если вы хотите, чтобы блины были пышнее, добавьте в тесто 1 чайную ложку разрыхлителя. Чтобы блины не пригорели, сковороду нужно предварительно хорошо разогреть.

Читайте также: Эксперт назвал три продукта, которые не стоит включать в завтрак

Ингредиенты:

2 спелых банана

1 яйцо

50 мл молока

100 г муки

100 мл масла для жарки

Приготовление:

Нарезаем бананы кусочками. Нагреваем молоко до теплого состояния. В блендере взбиваем бананы, яйцо и молоко до однородной массы. Постепенно добавляем муку, не переставая взбивать. Выкладываем банановые блины на разогретую сковороду с маслом и жарим с обеих сторон до золотистого цвета. Подаем банановые блины с любимыми топингами: медом, сметаной, вареньем или сгущенкой.

Варианты рецептов

Банановые блинчики с шоколадом

Добавьте в тесто 2 столовых ложки какао-порошка.

Банановые блинчики с ягодами

Добавьте в тесто 100 г измельченных ягод (клубники, малины, смородины и т.п.).

Бананные блины с орехами

Добавьте в тесто 50 г измельченных орехов (грецких, фундука, миндаля и т.п.).

Ранее учёные объяснили, почему не стоит злоупотреблять с потреблением яиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!