Идеально к зимним праздникам: Как приготовить салат из кабачков и огурцов на зиму
Еще есть возможность насладиться свежестью овощей, и вот отличный рецепт салата из кабачков и огурцов, который освежит ваш зимний стол, когда уже не так легко найти свежие овощи на рынках.
Салат по рецепту Gastronom будет прекрасным дополнением к блюдам из картофеля или мясным блюдам. Также можно добавить помидоры-сливки к этому вкусному салату. Храните его в сухом и темном месте при комнатной температуре.
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Ингредиенты:
- 600 г кабачков;
- 500 г свежих огурцов;
- 300 г репчатого лука;
- 450 г моркови;
- 300 г сладкого перца;
- 4 зубчика чеснока;
- 20 г укропа;
- 20 г петрушки;
- 100 г сахара;
- 120 г соли;
- 1 ст. л. приправы для моркови по-корейски;
- 1/2 ч. л. свежемолотого черного перца;
- 100 мл растительного масла;
- 90 мл уксуса.
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки соломкой и сложите в глубокую миску.
- Свежие огурцы вымойте, вырежьте кончики и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску к кабачкам.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Морковь очистите и натерте на терке для моркови по-корейски. Сладкий перец нарежьте соломкой.
- Чеснок натрите на средней терке. Укроп и петрушку мелко нашинкуйте.
- Добавьте к овощам сахар, соль, приправу для корейской моркови, перец, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте. Оставьте на несколько часов и перемешивайте каждые полчаса.
- Разложите овощи по сухим стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая. Влейте сверху выделившийся из миски сок.
- На дно большой кастрюли положите чистое полотенце. Поставьте в нее банки с салатом и прикройте стерилизованными крышками. Влейте в кастрюлю воду так, чтобы она дошла до "плечиков" банок.
- Поставьте на огонь и доведите до кипения. Стерилизуйте около 15 минут. Закатайте банки с салатом, переверните на сложенное вдвое полотенце и дайте полностью остыть.
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